NELLO SAVOIA: “BACOLI E L’ALLARME FURTI”

55 Visite

“Purtroppo sono ancora troppe le notizie che ricevo in merito a FURTI in appartamento che avvengono sul nostro territorio.

Ormai il problema SICUREZZA è del tutto fuori controllo e Bacoli diventa preda della malavita, di quella che colpisce tutti, che viola la proprietà privata e la vita delle persone nel suo aspetto più intimo: la propria casa.

Più volte mi sono fatto promotore di proposte e richieste in consiglio comunale, sui social e persino in Parlamento, attraverso il sostegno del Senatore Iannone e ad oggi, di fronte al dilagare dei fenomeni criminosi e della totale inerzia dell’amministrazione, che non FA NULLA, mi trovo di nuovo ad affrontare l’argomento.

Bacoli necessità di maggiori controlli e perciò abbiamo CHIESTO:

– UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CAPILLARE;

– MAGGIORE PRESENZA DI FORZE DELL’ORDINE SUL TERRITORIO.

Spero che l’amministrazione inizi a prendere in considerazione le nostre utili PROPOSTE, perché la situazione è davvero drammatica!”

—













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS