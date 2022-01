Covid, ok a risarcimento per danni da vaccino. Emendamento Lega

109 Visite

Per i soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai sensi del presente decreto che abbiano riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210”. (La 210/92 è la legge per indennizzare i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati)”, si legge nella prima parte dell’emendamento in commissione Affari Costituzionali del Senatore Ugo Grassi (Lega) con i colleghi senatori Augussori, Calderoli, Pirovano e Riccardi, teso a tutelare i cittadini che riportassero danni da vaccino anti-covid.

“E’ la prima parte del nostro emendamento (Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi e Calderoli) al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, spiegano i senatori.

“In pratica, grazie a questa determinazione della Lega approvata in Senato, eventuali danni da vaccinazione anti-covid, vengono equiparati, ai fini di un risarcimento, a quelli derivanti dalle vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana così come prevede la legge 210 del 1992.

E chiediamo, altresì, che la dotazione prevista per tali risarcimenti sia incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Ci siamo battuti in Commissione per far passare questa norma perché riteniamo che sia una norma di buon senso a tutela dei cittadini. Il nostro impegno è massimo, ogni giorno, per portare avanti tutte le riforme necessarie, per aiutare gli italiani ad uscire dall’emergenza sociale, sanitaria ed economica”, concludono i senatori della Lega.













