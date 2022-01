LA VERGOGNA DI VIA MARANO-QUARTO: DA SETTIMANE IL FIUME D’ACQUA POTABILE INVADE LA STRADA. COMMISSARI LENTI E POCO INFORMATI

84 Visite

Uno spreco, una vergogna, uno scempio che si trascina ormai da settimane. In via Marano-Quarto la consueta perdita idrica, non ancora riparata dal Comune. In fumo milioni di litri d’acqua potabile. Siamo stufi delle solite giustificazioni: mancano i soldi, manca il personale, manca tutto.

I commissari si adoperino, non è più tollerabile. Quando si vuole i soldi si trovano. Ma il problema è che i commissari nemmeno sanno dove sia via Marano-Quarto. Sono autoreferenziali, chiusi e scarsi sotto il profilo amministrativo.

Si vada al sodo: riparazioni, almeno quelle più urgenti, e si ripristini la legalità laddove non c’è. Si sequestrino gli abusi, edilizi e commerciali, ma si diano anche servizi e strade adeguate alla cittadinanza. Altrimenti si va incontro a un corto circuito. Legalità e servizi per i cittadini devono camminare di pari passo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS