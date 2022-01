Rapina finita nel sangue a Marano: chiuse le indagini, Greco resta in carcere con l’accusa di duplice omicidio

250 Visite

Resta in carcere Giuseppe Greco e con l’accusa – confermata dal pm inquirenti di Napoli nord – di duplice omicidio. C’è l’avviso di conclusioni indagini. Il 26enne di Marano è accusato di aver ucciso due rapinatori di Sant’Antimo e da circa un anno si trova in una cella presso la casa circondariale di Poggioreale.

Era il 31 marzo 2021, quando Giuseppe Greco – difeso dall’avvocato Domenico Della Gatta – fu sottoposto a fermo indiziario e condotto nel carcere di Poggioreale su ordine della Procura di Napoli Nord. Il 1 aprile, il giudice per le indagini preliminari Nicola Erminio Paone, convalidava il provvedimento di fermo, non riconoscendo il pericolo di fuga, ma confermava la custodia cautelare in carcere.

I fatti sono del 26 marzo del 2021: intorno alle 19:40, di quella sera, i carabinieri di Marano intervennero in via Antica Consolare Campana, una strada periferica di Marano, dove trovarono i corpi senza vita di Ciro Chirollo e di Domenico Romano, di 30 e 39 anni, entrambi di Sant’Antimo e già noti alla giustizia, accanto ad un’auto, una Smart incidentata contro un muro e ad uno scooter T-Max. A terra anche una pistola con matricola abrasa, un bossolo e un Rolex. Dalle perizie tecniche sarebbe emerso che la Smart di Greco – che dopo la rapina avrebbe rincorso i rapinatori – avrebbe impattato lateralmente lo scooter guidato dai malviventi. I due viaggiavano ad elevata velocità. La data dell’inizio del processo non è stata ancora fissata. La partita giudiziaria si gioca tutta sulle perizie tecniche e sulle poche immagini a disposizioni degli inquirenti. La difesa punta a scardinare l’accusa di duplice omicidio volontario, che potrebbe costare 30 anni di carcere al ragazzo, ritenendo più plausibile la tesi dell’omicidio colposo o al massimo preterintenzionale.













