Chi non ha il Green Pass base potrà andare all’alimentari, ma non dal tabaccaio. Le nuove regole dal 1 febbraio

Negozi alimentari, ma anche mercati all’aperto, farmacie, edicole all’aperto e benzinai. Sono questi alcuni dei negozi nei quali dal 1 febbraio ci si potrà recare senza avere almeno il green pass base. Sono stati giorni di lunghe trattative tra il ministero della Pubblica amministrazione con a capo Renato Brunetta e quello per lo sviluppo economico retto da Giancarlo Giorgetti. Alla fine si è arrivati ad una lista pressoché definitiva. “La lista è quasi pronta. Tutto parte dal 1° febbraio. Verrà non solo resa nota la lista, ma spiegata ulteriormente la bontà di quello che stiamo facendo per convincere le persone ancora indecise” ha confermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, rispondendo in merito ai microfoni di ”“Radio anch’io” su Rai Radio1.

Non servirà il green pass base per acquistare generi alimentari sia nei negozi al dettaglio sia nei supermercati. Nessun obbligo di certificazione verde anche per i negozi che vendono surgelati e bevande, le pescherie, i grossisti di prodotti ittici e di carne.

Mercati all’aperto

Per fare shopping nei mercati all’aperto non dovrebbe essere richiesta alcuna certificazione. Sembra essere questa la linea del Governo.

Farmacie e negozi di ottica

Nelle farmacie e nelle parafarmacie non bisognerà esibire il green pass base. Si potranno quindi acquistare medicinali e prodotti per l’igiene del corpo senza certificazione. Lo stesso vale per i negozi di ottica. Si dovrà invece presentare il green pass base nei negozi che vendono cosmetici.

Benzinai e negozi che vendono combustibile

Per fare rifornimento di carburante per moto, auto e altri veicoli presso le pompe di benzina non servirà il green pass base. Così neanche per comprare combustibili per la casa, ovvero legna, pellet, ma anche cherosene e gli altri prodotti per stufe e camini.

Edicole all’aperto

Non servirà il certificato verde base per comprare giornali e periodici nelle edicole all’aperto, ovvero i chioschi. Al contrario, nelle edicole e cartolerie al chiuso bisognerà esibire la certificazione. Green pass base obbligatorio anche per entrare nelle librerie.

Negozi che vendono prodotti per animali

Il Governo ha stabilito che il green pass basenon sarà necessario nei negozi che vendono generi alimentari e per la cura degli animali. Uffici di giustizia Il green pass base non servirà neppure negli uffici di giustizia. Tra oggi e domani il premier Mario Draghi firmerà il Dpcm che consentirà anche a chi deve affrontare questioni urgenti di giustizia, come la presentazione di una denuncia o testimonianza in un processo, di poter entrare negli uffici senza dover esibire la certificazione. Green base da mostrare nelle tabaccherie

Dal tabaccaio servirà invece il green pass base. Su questa categoria di negozi si è dibattuto a lungo. Durante il lockdown del 2020 questi negozi erano rimasti aperti perché avevano ottenuto la deroga. Ora invece il governo ritiene che non possano essere inseriti nella lista degli esercizi commerciali esenti perché gli articoli in vendita non sono “essenziali per la cura della persona”. Un’altra motivazione risiede nel fatto che in molti di questi negozi sono presenti slot machine e altri apparecchi per il gioco.













