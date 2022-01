ASSUNZIONI FLEGREA LAVORO, SAVOIA: “UNO SCANDALO, BANDO SU MISURA”

163 Visite

E’ dalla scorsa primavera (aprile 2021) che porto avanti la mia battaglia di legalità in relazione alle assunzioni in Flegrea Lavoro.

Ricordo a tutti che questa estate, in violazione delle norme che disciplinano le assunzioni presso la pubblica amministrazione, abbiamo assistito ad un vero e proprio scandalo derivante dal reclutamento di forza lavoro, a tempo determinato, in Flegrea Lavoro attraverso il ricorso alle agenzie interinali e non in seguito ad una chiara una selezione pubblica.

Una scelta amministrativa e politica scellerata, illegittima nonché in violazione dei principi di trasparenza e pubblicità imposti dalla Legge in tema di selezione del personale in enti pubblici ed aziende partecipate.

Per mesi ho denunciato l’accaduto (anche al Sindaco), ottenendo silenzi, promesse ed inaccettabili giustificazioni.

Finalmente, oggi, ecco comparire il tanto atteso AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE per le assunzioni, a tempo indeterminato, in Flegrea Lavoro e lo scandalo è doppio!!!

Dopo il danno, anche, la beffa…

All’interno del bando, infatti, per l’assunzione di addetti allo spazzamento, è previsto il requisito specifico di 3 mesi di esperienza nel settore dell’igiene urbana come addetto allo spazzamento o raccolta. Tale indicazione non lascia spazio ad alcun dubbio…

Si tratta di un bando cucito addosso agli “stagionali”, già precedentemente reclutati per mezzo delle agenzie interinali.

Altro che amministrazione trasparente, questi sono metodi degni solo della peggiore amministrazione che Bacoli abbia mai avuto, dove si fa tutto solo per avvantaggiare i soliti amici.

È inaccettabile, il lavoro è un diritto inviolabile, sancito dalla nostra Costituzione e non mi fermerò finché non si farà luce su questa vergogna!!”

Nello Savoia













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS