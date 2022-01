48 Visite

Sono almeno 19 le vittime causate da un incendio che è divampato oggi, domenica 9 gennaio, in un palazzo di 19 piani a New York, nel quartiere del Bronx. Tra i morti ci sarebbero anche nove bambini. Lo riporta Abc, citando fonti di polizia. I feriti sarebbero invece 63, di cui 32 salvati in condizioni di pericolo di vita. Ancora sconosciute le dinamiche che hanno causato il rogo, per cui sono intervenuti circa 200 vigili del fuoco.