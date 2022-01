Da oggi riaprono le scuole dopo le vacanze natalizie, ma non ovunque. In ordine sparso, si riprenderà con la Dad, la didattica a distanza. Secondo le stime dei presidi mancheranno all’appello 120mila classi su 360mila. In Campania fermate da De Luca asili nidi, elementari e medie. Molti sindaci della provincia hanno sospeso le lezioni anche alle superiori e ora si attende il ricorso al Tar, chiamato a decidere sulla legittimità di questi provvedimenti.