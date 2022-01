Marano, Potere al Popolo: “L’assemblea pubblica di lunedì si terrà on line”

LUNEDÌ 10 GENNAIO ORE 19:00 ASSEMBLEA PUBBLICA!

L’assemblea pubblica convocata nel corso della mobilitazione di dicembre per il 10 gennaio alla Casa del Popolo ed inizialmente prevista per le ore 18:00, alla luce dell’accrescere dei contagi per Covid19, non si farà in presenza ma on line. L’assemblea pubblica convocata nel corso della mobilitazione di dicembre per il 10 gennaio alla Casa del Popolo ed inizialmente prevista per le ore 18:00, alla luce dell’accrescere dei contagi per Covid19, non si farà in presenza ma on line.

Abbiamo deciso, dopo un lungo confronto con quanti e quante hanno dato vita alla mobilitazione del mese scorso, di non rinviare a data da destinarsi l’assemblea ma di confrontarci on line, perché il degrado sempre più affliggente in cui il nostro territorio continua a vivere e il contesto pandemico che non promette alcun tipo di miglioramento all’orizzonte, esigono una risposta immediata da parte di tutti e tutte noi!

trasporti, strade colabrodo, illuminazione pubblica e riapertura dello Stadio Comunale] ma pretendere dai Commissari un coinvolgimento della nostra comunità nelle scelte che gioco forza riguarderanno il futuro di #marano perché altrimenti il rischio neanche tanto lontano è quello di ritrovarci alla fine del periodo di commissariamento con un paese ed una situazione politico-amministrativa peggiore di quella che loro stessi hanno trovato il giorno del loro insediamento. Riteniamo importante ragionare insieme per mantenere alta l’attenzione non solo sulle vertenze già avviate [trasporti,strade colabrodo,illuminazione pubblica eriapertura dello Stadio Comunale] ma pretendere dai Commissari un coinvolgimento della nostra comunità nelle scelte che gioco forza riguarderanno il futuro di #marano perché altrimenti il rischio neanche tanto lontano è quello di ritrovarci alla fine del periodo di commissariamento con un paese ed una situazione politico-amministrativa peggiore di quella che loro stessi hanno trovato il giorno del loro insediamento.

Per questo lunedì 10 alle 19:00 sono invitati tutti cittadini e le cittadine, le associazioni, le parrocchie e le forze sociali sane ed attive del nostro territorio a partecipare a questo primo ed importante momento di confronto per costruire tutti e tutte assieme quella che dovrà essere la futura mobilitazione generale cittadina. Per questo lunedì 10 alle 19:00 sono invitati tutti cittadini e le cittadine, le associazioni, le parrocchie e le forze sociali sane ed attive del nostro territorio a partecipare a questo primo ed importante momento di confronto per costruire tutti e tutte assieme quella che dovrà essere la futura mobilitazione generale cittadina.

Uniti siamo tutto, divisi siamo niente!

#mobilitazione #popolare

#mobasta

#degrado

* Per poter partecipare all’assemblea scrivere a partire da domenica alle 18:00 alla pagina facebook Potere al Popolo – Marano o all’account instagram _poterealpopolo_marano per ricevere il link con il quale collegarsi alla piattaforma online e prendere così parte all’assemblea.