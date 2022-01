Napoli, rissa tra ucraini nei pressi di un locale: ferito 42 enne

Questa notte verso l’una i Carabinieri della stazione di Napoli-Borgoloreto insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli – allertati dal 112 – sono intervenuti nel quartiere mercato a via pica 40 per una rissa nei pressi di un locale. Sul posto i militari hanno trovato un cittadino ucraino di 42 anni che, sanguinante, presentava diverse ferite da arma da taglio. L’uomo, medicato all’ospedale vecchio pellegrini, è tuttora ricoverato con una prognosi di 41 giorni per le diverse ferite. Le immediate indagini effettuate dai militari hanno permesso di identificare l’aggressore, un 54enne connazionale della vittima che è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate.