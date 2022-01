Marano, odissea nella notte per una donna in carenza d’ossigeno e con figlia minore positiva in casa

386 Visite

Trasportata in ospedale nel cuore della notte di Capodanno. Una donna di Marano è ora ricoverata al Cotugno. La donna lamentava febbre e carenza d’ossigeno ed era sola in casa con la figlia minorenne e positiva al Covid. Dopo aver atteso per giorni l’intervento dell’Usca, è stato il figlio, residente a Pozzuoli, a trasportarla in ospedale. Per entrare, in assenza di tampone, ha dovuto attendere e protestare per un bel po’.













