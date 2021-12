Pupetta Maresca, la questura vieta funerali pubblici

85 Visite

La Questura di Napoli ha vietato i funerali pubblici per Pupetta Maresca, morta due giorni fa all’età di 86 anni.

Assunta Maresca, nota anche con lo pseudonimo di Pupetta. Vedova del boss Pasquale Simonetti, detto Pascalone ‘e Nola e sorella di Pasquale Maresca e Ciro Maresca, detto Lampetiello. Successivamente si innamorò del camorrista Umberto Ammaturo, dal quale ebbe due gemelli. Protagonista di diversi fatti di sangue, di estorsioni, omicidi. Ha scontato diverse condanne per diversi crimini. Nel 1986 la sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli stabilì che Pupetta Maresca apparteneva alla camorra come affiliata alla Nuova Famiglia. Per tale ragione ordinò la confisca dei beni.













