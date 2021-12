Napoli e provincia, fine d’anno con ordinanze anti fuochi e prezzi alle stelle

Le tradizioni non vanno necessariamente rispettate, soprattutto se sono pericolose e appartengono ad altre epoche. Così il sindaco Manfredi ieri ha firmato un’ordinanza storica per la città di Napoli: vietato esplodere giochi pirotecnici dalle quattro di oggi pomeriggio fino alla mezzanotte di domani. Ordinanze anti botti anche in altri comuni del Napoletano e ordinanze anti assembramento e feste in altri territorio, Marigliano, Torre del Greco, Qualiano e molti altri ancora. Fine d’anno anche con il caro prezzi: vongole e altri prodotti a prezzi raddoppiati in alcuni casi.