NELLO SAVOIA: BACOLI, “Colonia Pasquinelli”, dire tutta la verità !

“Cosa si fa pur di rimanere incollati alla poltrona per paura di andare a casa.

Dalla registrazione dell’ultimo consiglio comunale, quello che decidemmo di disertare per protesta, abbiamo scoperto qualcosa di incredibile.

Il Presidente del Consiglio ha ritenuto di far discutere la relazione di fine lavori della Commissione d’inchiesta “Colonia Pasquinelli”, benché questa non fosse mai stata discussa, né tantomeno approvata dalla Commissione, ma fosse espressione della sola volontà del consigliere Scotto Di Luzio.

A tal proposito, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Diamo a Bacoli – con una missiva della mattina del 17.12.21 qui allegata – avevano anche rilevato al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale che la Commissione non si riuniva da giugno 2021 e, quindi, che tutti gli atti successivi (come le presunte dichiarazioni rilasciate in settembre/ottobre 2021 dalla Comandante dei Vigili Urbani grazie, addirittura, all’intervento del Sindaco) e la stessa Relazione finale del 25.11.21, non fossero stati precedentemente discussi ed approvati in Commissione.

Dunque ci chiediamo:

Con che potere, in quale sede (pubblica o privata) e in che modo il consigliere scotto di Luzio ha sentito il comandante della Polizia Municipale ?

Sono state verbalizzate le domande e le risposte ??

Tali condotte sono, palesemente, in violazione di tutte le normative regolamentari e nazionali e di tutto ciò sono stati messi al corrente sia il Presidente del Consiglio che la Segretaria Generale che hanno consentito, in maniera incredibile, che venisse discusso il punto nell’ultimo Consiglio Comunale.

Ricordiamo a tutti che senza il voto del consigliere Scotto di Luzio, eletto in minoranza ed ora passato in maggioranza, questa amministrazione andrebbe a casa perché priva dei numeri per governare.”

Nello Savoia

Consigliere comunale di Bacoli













