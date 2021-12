Marano. La voce del cittadino. Natale tra i cumuli di rifiuti

30 Visite

Ecco come si presentava ieri mattina via Casaggiarrusso angolo secondo vico con cumuli d’immondizia e residui del pranzo di Natale che ricopriva la carreggiata stradale, Malcostume che non è un un fatto saltuario ma la consuetudine degli abitanti del posto, per loro la rimozione dei rifiuti secondo norma non esiste essendo rimasti al deposito in strada dei rifiuti. Spesso usiamo dire che chi amministra una Città é poco attento alle problematiche del vivere civile e del decoro ambientale ma difronte a uno scempio del genere ci si accorge che sovente le criticità di una collettività dipendono da cittadini che decidono di vivere nel degrado per scelta. Ai fautori di questo scempio bisogna far capire che il decoro ambientale è un segno di civiltà e di rispetto per sé stessi, per i propri figli perché abbandonare rifiuti di ogni genere per strada innesca una vera polveriera di inquinamento che produce malattie oncologiche e i primi ad essere colpiti sono i più piccoli. Questo dovrebbe frenare questi poco attenti genitori e nonni che con un gesto sconsiderato mettono a repentaglio la salute dei propri piccoli. Alle autorità preposte al controllo l’invito a monitorare il territorio e a sanzionare gli autori di scempi ambientali qual’è il deposito di rifiuti per strada.

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS