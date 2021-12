Marano, ferito dipendente della ditta rifiuti: era alla guida di un veicolo che si è schiantato contro un palo in cemento

230 Visite

Un dipendente dell’azienda che a Marano gestisce il servizio di raccolta rifiuti ha perso il controllo del veicolo che trasportava umido a Sparanise e si è schiantato contro un palo in cemento dell’alta tensione. Soccorso da alcuni automobilisti che transitavano in zona, è stato ricoverato in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni. L’uomo, G.S., era alla guida del mezzo che si è schiantato nel comune di Grazzanise. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS