Marano, perdite idriche: oggi è un altro giorno di passione. Critica la situazione ai Gradoni Annunziata

La perdita idrica che da oltre 15 giorni è in corso ai gradoni Annunziata, nel cuore di Marano, agita i sogni dei residenti della zona. Qualcuno ha più volte contattato vigili urbani e ufficio tecnico, ma ad oggi nulla è stato fatto. Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo segnalato il caso agli uffici competenti. La situazione è grave e necessita di interventi immediati, così come in via Cupa del cane (nella foto). Grave è anche lo stato del manto stradale in tantissime zone, a partire dal tratto di strada che va da piazza Garibaldi all’incrocio con via Ranucci. Tra un po’ le auto non potranno nemmeno più circolare se non si interviene.













