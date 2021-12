Otto ore per trovare un posto letto e un viaggio di due ore e mezza per arrivare in ospedale. È accaduto al piccolo che oggi compie sette giorni e che, dopo essere nato nell’ospedale di Sessa Aurunca, ora si trova a chilometri di distanza dalla mamma. E’ positivo al Covid e ora si trova in un ospedale di Roma. In Campania, da quanto scrive Il Mattino, non si sarebbe trovato un posto per lui.