“Stanotte a….Napoli”, straordinario successo per Alberto Angela: “Spazzato via il racconto di Gomorra”

622 Visite

Decine di migliaia di quarantamila likes, circa 4 mila commenti – favorevoli nel 99,9% dei casi -, più di ottomila condivisioni. E questi numeri stratosferici sono ancora in inarrestabile crescita. Mentre l’ultima puntata di Stanotte a…, dedicata a Napoli è ancora in onda il profilo pubblico di Alberto Angela è stato letteralmente preso d’assalto da migliaia di napoletani che hanno ringraziato il popolare divulgatore scientifico piemontese per il suo ultimo lavoro. Una vera e propria ovazione web, specchio fedele dell’entusiasmo dei napoletani esaltati dalla città in onda sulla prima rete Rai.

Se i napoletani hanno particolarmente apprezzato il racconto della fondazione di Partenope e lo splendore di Napoli sotterranea, però, l’apoteosi vera è stata raggiunta con il passaggio su San Gregorio Armeno e con il racconto della Napoli di Maradona. Immagini potenti che hanno fatto da contraltare ad altre immagini – tra tutte l’ultimo documentario Rai firmato da Corrado Augias lo scorso aprile – che i napoletani hanno gradito decisamente di meno. «In un solo colpo – si legge in uno dei tantissimi commenti che stanno inondando il profilo Facebook di Alberto Angela – hai spazzato via luoghi comuni e pregiudizi sulla nostra città, rendendo un servizio magnifico e facendoci uscire dal racconto di Gomorra».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS