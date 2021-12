E’ un Natale di passione per i cittadini di Marano. Tra perdite idriche, voragini, illuminazione carente. Non resta ci resta che sperare

394 Visite

La vigilia di Natale tra perdite idriche, voragini, illuminazione carente. Anche oggi disastri ovunque. A San Rocco gli operai del Comune, pochissimi ormai rimasti in servizio, hanno lavorato fino a poco fa per una perdita che ha interessato il tratto iniziale dell’arteria, a due passi da un’edicola. Traffico in tilt e perdite anche in via Cupa del Cane (di nuovo) e in via De Gasperi. Disastrose le condizioni dell’asfalto in via Del Mare e in tanti altri punti. A via Del Mare, a ridosso della rotonda che porta ai Camaldoli, a momenti non si circola più. La storia ormai è nota: pochi fondi e pochissimo personale. C’è una ditta esterna individuata dal Comune, ma al momento si è limitata a piazzare un po’ di stabilizzante qua e là per coprire (alla meno peggio) qualche buca. Per la pubblica illuminazione, secondo quanto comunicato dall’ufficio tecnico, la gara sarà bandita il prossimo mese. Almeno quindici i giorni per poter partecipare. Se tutto filerà per il verso giusto, insomma, ci sarà qualcuno che si occuperà della manutenzione degli impianti a partire dalla fine di gennaio o inizio febbraio. Una viglia di Natale con mille problemi, uno dei Natali più irti di difficoltà per la città di Marano, negli ultimi dieci anni devastata e investita da miliardi di problemi, originati dalle scelte scellerate compiute perlopiù tra la fine degli anni Ottanta e la fine degli anni Novanta, quando si è compiuto il sacco del territorio attraverso palazzinari contigui alla camorra, politici e colletti bianchi della camorra, dipendenti comunali contigui a famiglia di malaffare, cittadini poco attenti nelle urne e forze dell’ordine, in senso lato, decisamente distratte…













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS