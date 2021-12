Arzano: aggredisce il cugino con una mazza. Carabinieri arrestano 32enne

101 Visite

Ad Arzano i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per lesioni personali gravi aggravate un 32enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Ieri sera i militari – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Marzabotto per una lite condominiale. Nella tromba delle scale del palazzo il 32enne – con tra le mani una mazza – e un altro uomo a terra ferito alla testa. La vittima, 41enne incensurato vicino di casa e cugino dell’arrestato, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale cardarelli dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

I Carabinieri hanno bloccato il 32enne che, armato di bastone, aveva colpito più volte alla testa suo cugino La lite sarebbe nata per dissidi legati ad un’eredità. L’arrestato è in attesa di giudizio mentre l’arma è stata sequestrata.













