Marano, Istituto comprensivo San Rocco. “Una scuola che fa la differenza”

UNA SCUOLA CHE FA LA DIFFERENZA

Si, è proprio così, una scuola che nonostante tutti i problemi legati alla periferia del comune di Marano (mancanza di centri culturali, cinema, teatri, biblioteche, spazi verdi, impianti sportivi pubblici, mezzi di trasporto…) non si è mai arresa e ha continuato a lottare per garantire il diritto allo studio dei ragazzi del territorio. Parliamo dell’IC San Rocco, un Istituto che opera da anni nelle frazioni di San Rocco, San Marco e Monteleone, che con forza e determinazione, contando solo sulle proprie forze e quella dei genitori, offre

una scuola di qualità, attenta a tutte le esigenze degli alunni. Tra le varie offerte troviamo i progetti in lingua spagnola, inglese con la metodologia CLIL ed il TRINITY, il modello scolastico innovativo SENZA ZAINO”, il CODING, la ROBOTICA. Tra le novità ricordiamo l’AULA 3.0 e il CONSIGLIO DEI RAGAZZI.

Quest’ultimo, promosso dal Progetto Nazionale l’ora di lezione consiste in un vero e proprio organo di democrazia rappresentativa paragonabile ad un micro-consiglio comunale di scuola. Lo scopo è quello di RESPONSABILIZZARE gli alunni sin dalla Scuola dell’Infanzia, di renderli partecipi di eventuali problemi scolastici, di presentare proposte per la risoluzione degli stessi. Ogni sezione dell’Infanzia ha il proprio rappresentante “SINDACO” e ogni Plesso il suo Presidente. Tante altre notizie relative all’Offerta formativa le potete scoprire partecipando all’OPEN DAY virtuale che si terrà venerdì 17 dicembre 2021. Non mancate !!!

I genitori dell’IC San Rocco













