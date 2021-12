Bacoli percorsi d’acqua, l’itinerario che ti farà conoscere i tesori dell’archeologia romana

91 Visite

Quali sono i tuoi piani per il Ponte dell’Immacolata?

Se hai del tempo libero puoi dedicarlo alla scoperta dei Campi Flegrei.

Abbiamo in programma per te l’evento “Bacoli Percorsi d’acqua“, un itinerario che ti farà conoscere in una sola volta due tesori dell’archeologia romana!

Dopo la visita alla Piscina Mirabilis arriveremo sul promontorio che affaccia su Marina Grande, lì dove sorge il complesso delle Cento Camerelle.

Visiteremo così la più grande cisterna d’acqua potabile dell’antichità e un monumentale sistema di cunicoli e cisterne ad uso esclusivo di un’enorme villa patrizia.

Ti aspettiamo mercoledì 8 dicembre alle 10:30 e 12:30 presso la biglietteria di Piscina Mirabilis in Via Campi Elisi 1-Bacoli.

Il biglietto di ingresso e visita guidata è di 10 euro a persona per gli adulti e di 4 euro a persona per i bambini.













