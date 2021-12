LE DOMENICA CAMPANE DEL NATALE DOLCE MARANO 2021

502 Visite

Lopa: Valorizzare la pasticceria identitaria attraverso il gemellaggio tra le produzioni di eccellenze del mezzogiorno artigianali della tradizione del Natale, grazie anche alla capacità di trasformazione dei nostri maestri pasticcieri, e una corretta e giusta informazione, può rappresentare un volano di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio del mezzogiorno così da vincere la sfida alla crisi economica da covid-19.

Questa mattina presso il Roof Garden della Caffetteria Pasticceria BAIANO di Via Baracca a Marano, c’è stata la prima edizione di “DOLCE MARANO 2021” Presentazione e Degustazione dei prodotti artigianali della Tradizione Natalizia Partenopea. C’è stato un approfondimento sul ruolo della pasticceria tradizionale e artigianale delle feste legate al Natale Partenopeo. Una panoramica che porta l’arte dolciaria partenopea in tutto il mondo, così che i pasticcieri intervenuti si sono lasciati andare a nuovi slanci creativi. Infatti, la novità dell’iniziativa è stata lo Special Guest tra il Maestro Pasticciere Sossio CIMMINO e l’emergente Renato LICCARDO che hanno deliziato gli intervenuti con i nuovi lievitati e i dolci tradizionali attraverso le loro creazioni oltre alla presentazione di un nuovo preparato di lievito madre. Sono infinite le varianti del dolce simbolo di Natale, il Panettone, e Sossio e Renato insieme ai collaboratori del laboratorio della Pasticceria Baiano in Via Francesco Baracca, sono pronti a preservare la tradizione a colpi di creatività. Valorizzare la pasticceria identitaria attraverso il gemellaggio tra le produzioni di eccellenze del mezzogiorno artigianali della tradizione del Natale grazie anche alla capacità di trasformazione dei nostri maestri pasticcieri, e una corretta e giusta informazione, può rappresentare un volano di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio del mezzogiorno così da vincere la sfida alla crisi economica da covid-19. Così il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo aps, Rosario Lopa.

