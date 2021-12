Partecipate Napoli, Varriale (Moderati): “Il vero buco nero del debito proviene dalle partecipate, i dirigenti rassegnino subito le dimissioni”

“Il vero buco nero nel bilancio del Comune di Napoli sono le partecipate. Il taglio annunciato sui vertici delle partecipate è solo l’inizio di un lungo percorso di risanamento dei bilanci. Bisogna puntare sulla riscossione e sulla qualità dei servizi. Nell’economia e nella vivibilità della città stiamo pagando scelte scellerate fatte in passato con dirigenti dal curriculum discutibile messi a guidare settori strategici per la città, dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani ai trasporti. Per correttezza, etica e politica, sarebbe stato doveroso da parte loro rassegnare le dimissioni con l’elezione del nuovo sindaco Manfredi voluto dal 63% dei Napoletani. Almeno per una presa d’atto dei pessimi risultati raggiunti in questi anni e che hanno procurato disagi ai cittadini oltre che sprechi nelle casse comunali”.