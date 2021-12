Vaccini Covid ai bambini, arriva il via libera dall’Aifa

65 Visite

L’Agenzia italiana del farmaco ha dato l’ok alla somministrazione per la fascia di età 5-11 anni nella riunione del 1° dicembre. La vaccinazione avverrà con il farmaco di Pfizer in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra. La dose però sarà ridotta di un terzo rispetto agli adulti. Per dare il via alla campagna vaccinale si aspetta l’arrivo in Italia delle formulazioni ad hoc. Per i più piccoli: potrebbe iniziare tra il 20 e il 25 dicembre.













