Variante Omicron, serviranno alcune settimane per capire se sfugge ai vaccini

La variante Omicron si sta diffondendo rapidamente: potrebbe «bucare» i vaccini oggi disponibili?

Il ceppo B.1.1.529, segnalato il 24 novembre in Sudafrica, presenta numerose mutazioni, di cui alcune già viste — separatamente — nelle varianti precedenti Beta, Gamma e Delta. Dai primi dati sappiamo che molto probabilmente Omicron è più infettiva di Delta, ovvero si diffonde rapidamente, ma per ora non sembra essere più patogena. Per capire se sfugge al sistema immunitario dei vaccinati serviranno alcune settimane.