GREG REGA E ELIO COPPOLA trio TRIBUTO A PINO DANIELE

Appuntamento ricco di novità quella del 3 Dicembre presso il

Teatro Summarte di Somma Vesuviana, nell’ambito della

fortunata rassegna Jazz & Baccalà.

La scaletta musicale della serata interamente dedicata alla

musica di Pino Daniele, in chiave soul e jazz. La scelta,

fortemente voluta dal batterista nonchè direttore artistico della

rassegna, Elio Coppola è stata dettata “dall’amore

incondizionato” che lega il musicista al grande cantante, alla

sua intramontabile musica ed in particolare al sound che

“Pinotto” sapeva creare in ognuno dei suoi brani.

Gli arrangiamenti, tutti inediti, curati dal batterista insieme

all’aiuto del suo trio, sono frutto della collaborazione con il

chitarrista partenopeo ALESSANDRO CASTIGLIONE, un vero

fuoriclasse dello strumento, ospite speciale della serata.

Dulcis in fundo, si unirà alla band il cantante GREG REGA,

reduce da una vittoria al programma “All Togheter Now”

edizione Italiana e finalista insieme al gruppo “Super 4” della

edizione russa, che con la sua grinta ed il suo timbro particolare

renderà indimenticabile la dedica allo “scugnizzo napoletano”.

Concerto ricchissimo quindi, da non perdere.

Elio Coppola, batterista jazz partenopeo, nonostante la giovane

età si è già esibito su alcuni tra i palchi più prestigiosi al mondo,

da Parigi a New York, dal Messico alla Florida, ed è presente

nelle programmazioni dei più importanti festival musicali

internazionali.

Venerdi 3 Dicembre

Rassegna Internazionale di Jazz

Jazz & Baccalà

“Tributo a Pino Daniele”

Greg Rega e Elio Coppola trio

Degustazione ore 21

Concerto ore 22

Teatro Summarte

Via Aldo Moro,

Somma Vesuviana

Per info e prenotazioni

+39.393.56.67.597













