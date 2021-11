Sexcetera, 10 posizioni sessuali che rafforzano l’amore di coppia

Prendi una posizione di ponte parziale (come un flipper), con il peso appoggiato sulle spalle. Il partner ti penetra, stando in ginocchio. Questa posizione vi insegna a sostenervi reciprocamente: il partner in ginocchio deve sostenere le gambe dell’altro per aiutarlo a mantenere l’equilibrio. Quest’ultimo deve fidarsi e può comunicare cosa piace o cosa no (se rallentare o accelerare la penetrazione o andare più in profondità).