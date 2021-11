87 Visite

Villa del Ciaurro e cimitero chiusi anche oggi per effetto dell’ordinanza commissariale sottoscritta ieri. Il motivo della chiusura è sempre riconducibile alle condizioni meteo. Sono in tanti a manifestare scettiscismo per questa nuova disposizione, che reitera quella emanata nella giornata di venerdì.













