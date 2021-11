Marano, i proiettili e il messaggio in municipio? Nessuna minaccia ai commissari, la vicenda è più complessa

722 Visite

Come avevamo compreso fin dalle primissime battute, nonostante il riserbo degli inquirenti, i proiettili e il messaggio intimidatorio trovato ieri nel municipio di Marano non erano indirizzati ai commissari straordinari alla guida del Comune, né tanto meno si celerebbe dietro i fatti la mano della camorra locale. Del resto cosa potrebbe mai chiedere in questo momento la camorra a un Comune scamazzato sotto ogni punto di vista, economico e di organico, e per giunta attenzionato dai magistrati?

La vicenda di ieri, che ha indotto qualche deputato e consigliere regionale a ritenere che qualcuno avesse preso di mira commissari o dipendenti, è da ricondurre a ben altre situazioni e il personaggio indicato nel messaggio è verosimilmente un politico o qualcuno che ruota attorno al Comune di Pomigliano d’Arco. Qual è il legame tra Marano e Pomigliano? Ve ne sono diversi, ma prima di azzardare ulteriori ipotesi è opportuno attendere gli sviluppi investigativi. Non è da escludere che qualcuno abbia orchestrato il tutto per accreditarsi agli occhi di qualcuno, forse delle forze dell’ordine o degli stessi commissari, o abbia voluto dare un segnale a qualcuno che vive e opera tra Marano e Pomigliano o che ha a che fare con entrambe le città.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS