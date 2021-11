Giugliano sogna con i tigrotti. Le dichiarazioni post gara di Ferraro e Rizzo

79 Visite

Al termine del successo per 1-0 sul campo dell’Afragolese sono arrivate le parole del mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sicuramente oggi è stato un successo importate, una partita tra due grandi squadre, giocata ritmo alto, noi però siamo stati più forti di tutto e l’abbiamo portata a casa. La dedico ai tifosi e a tutta la città di Giugliano. Complimenti all’avversario, allenato ottimamente, siamo stati all’altezza della situazione e di questa sfida. Serve umiltà e rispetto per tutti. Questo è un grande gruppo. L’entusiasmo è positivo se poi queste sono le prestazioni dei ragazzi. Dispiace perché abbiamo sbagliato tante reti, e partite del genere si rischia poi di pareggiarle o perderle. Se pensiamo che il campionato possa essere finito qui, vorrebbe dire non capire che cosa ci stiamo giocando. Oggi siamo stati perfetti, tutti si aspettavano un passo falso da parte nostra, invece c’è stata un grande prova di maturità da. E’ stato un bel derby, c’è stata anche una gran cornice di pubblico, siamo felici. Adesso godiamoci questa vittoria, da martedì penseremo alla prossima partita, che come le altre varrà tre punti.

In seguito si è presentato in conferenza stampa l’autore del gol Nicolas Rizzo. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono felice della rete, ma non è importante il singolo. Ciò che conta è che la squadra ha fatto un grande lavoro, questa era una partita importante per noi. C’è stato tanto calore, è stato davvero un bello spettacolo. Credo che avremmo potuto chiuderla prima, era una gara molto sentita, ma noi siamo stati bravi. Portiamo a Giugliano una grande vittoria. E’ ancora presto per pensare al futuro, dobbiamo pensare a noi partita dopo partita, la strada è lunga, bisogna lavorare in silenzio”.

Nota stampa













