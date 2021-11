Buoni spesa e bonus natalizio, il Comune di Marano faccia chiarezza

In tutta Italia i Comuni si stanno organizzando per pubblicare i nuovi bandi relativi ai Buoni Spesa 2021 legati all’emergenza sanitaria e sociale da Covid19.

Questo provvedimento, finanziato dal decreto Sostegni Bis è stato denominato “Bonus Natalizio” e quindi ci auguriamo vivamente che anche a #Marano i fondi siano stanziati prima delle feste di Natale

Ce lo auguriamo perché vogliamo ricordare come siano stati gestiti male i precedenti fondi e bandi con – ad esempio – la modalità di presentazione delle domande che è cambiata ogni volta (via mail o whatsapp, cartacea e poi tramite apposita piattaforma).

Confusione e mancanza di trasparenza sono state le costanti che hanno accompagnato i precedenti bandi per i Buoni Spesa qui a Marano.

Basti pensare che per l’ultimo bando, quello di marzo 2021, è stata data la possibilità a chi non era stato ammesso per incompletezza della domanda, di integrarla ma non è mai stato pubblicato l’elenco che indicasse chi, quanti e quanto abbiano avuto coloro che sono stati “reintegrati”.

Noi come forza politica e sociale attiva sul territorio abbiamo più volte abbiamo denunciato che sommando gli importi erogati che sono stati pubblicati nei diversi elenchi degli ammessi sembra che manchino all’appello circa 380.000 euro

In virtù di tutto questo e del prossimo bando chiediamo che:

venga chiarito quanto è stato attribuito dei fondi di novembre 2020 e che la rimanente somma venga distribuita a chi ne ha diritto;

vengano ampliati i criteri di accesso a chi per motivi burocratici non ha la residenza e ai percettori di reddito di cittadinanza stabilendo un tetto massimo per nucleo familiare;

i buoni spesa possano essere spesi anche per prodotti di igiene personale e della casa;

venga messo a disposizione un ufficio e un numero telefonico dedicati esclusivamente alla compilazione nonché alla presentazione delle domande; gli elenchi degli ammessi e degli esclusi seguano una numerazione progressiva e che venga riportato di volta in volta il totale di quanto erogato; vengano pubblicati aggiornamenti periodici su quanto attribuito e sugli importi restanti.

In ultimo chiediamo che prima della pubblicazione del bando e di qualsiasi decisione vengano coinvolte le forze politiche, sociali ed associative realmente attive sul territorio allo scopo di rendere un servizio quanto più inclusivo, trasparente, equo e giusto possibile alla nostra comunità che ha bisogno di tali risorse per fare fronte ad una crisi sociale ed economica che non accenna ad arrestarsi!

Potere al Popolo – Marano