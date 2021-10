205 Visite

Due giovani di 26 e 27 sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco ad Ercolano, in provincia di Napoli. Si tratta di due incensurati. Il fatto è avvenuto in via Marsiglia. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sembrerebbe, dalle prime ricostruzioni, che le due vittime siano state scambiate per rapinatori e uccisi a colpi di pistola.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS