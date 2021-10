Dal Patto per Napoli al Pacco per Napoli. Manfredi (in campagna elettorale) ha mentito agli elettori

125 Visite

Dal Patto per Napoli al Pacco per Napoli. Manfredi è rimasto a bocca asciutta: solo 120 milioni di euro dal governo Draghi per Napoli e da utilizzare per ripianare un debito mostruoso, quasi 5 miliardi di euro. Il professore ci riproverà fino allo sfinimento, confidando nel supporto di Letta e di tutti i democratici che vogliono che Napoli torni ad essere la capitale della spesa pubblica. Una spesa incontrollata che ha portato il Comune in questa situazione. Manfredi sa che se non spende, se non mette milioni e milioni sul piatto, la città non lo capirà: i sacrifici, i conti con il passato, nessuno ama farli. Tutti chiedono, tutti vogliono da un sindaco e se un sindaco non dà, ma pensa solo a rimettere a posto i conti, è un sindaco monco. Sarà un sindaco mai amato. Alla fine, vedrete, qualcosa otterrà: il Pd è un partito di governo che necessita di continue risorse e che non riesce a governare senza alzare le tasse o fare debito.













