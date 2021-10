Napoli, cuore danneggiato dal Covid: bimba di un anno salvata da un trapianto

Sanem Balsamo è una bambina, bellissima, nata sana e piena di vita poco più di un anno fa presso la ginecologia dell’ospedale Cardarelli, nel reparto reparto diretto da Claudio Santangelo. È nata nel pieno della pandemia: in meno di 365 giorni, a causa di un’infezione da Sars-Cov-2 passata sotto traccia (tutti in famiglia avevano contratto l’infezione ma nessuno aveva immaginato che a pagare il prezzo più alto sarebbe stata la più piccola), ha subito danni gravi al cuore e per questo è stata sottoposta a un trapianto che le ha salvato la vita.