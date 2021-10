ALVITI: le guardie particolari giurate non possono controllare le certificazioni green pass

109 Visite

Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. Questi ha la facoltà di adibire Guardie Particolari Giurate alla vigilanza ed alla custodia del patrimonio aziendale secondo le previsioni dell’art. 133 del T.U.L.P.S.

Orbene le guardie particolari giurate non possono controllare le certificazioni green pass dei lavoratori delle ditte o aziende per cui svolgono servizio. Ma in ogni caso dpcm o no non può né contestare n* negare ingresso senza la presenza di personale della ditta/ente che è l’unico che può intervenire. Siamo alle solite…

Ecco quanto evidenziato dal Presidente nazionale Associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti in una intervista radiofonica di ieri.













