Ballottaggi, oggi e domani urne aperte: riflettori puntati a Melito e ad Afragola

111 Visite

Urne aperte nuovamente oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Al secondo turno anche 10 comuni capoluogo: Roma, Torino, Trieste, Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese. Il 24 e il 25 ottobre toccherà ad altri 11 comuni delle regioni a statuto speciale (Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige) dove si è votato per il primo turno il 10 e l’11 ottobre. In provincia di Napoli c’è grande attesa per la sfida di Afragola e per quella di Melito, che vede contrapposti Luciano Mottola e Domenique Pellecchia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS