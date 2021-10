IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SI RIUNIRA’ VENERDI’ 15 OTTOBRE

87 Visite

Napoli, 12 ottobre 2021 – Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà venerdì 15 ottobre 2021 dalle ore 15 alle ore 17 per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania, per l’esame della Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 44 del 26/08/2021. Bilancio di previsione del Consiglio Regionale della Campania per il triennio 2021–2023 – Assestamento e verifica degli equilibri, delle proposte di legge “Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti, percorso formativo per alimentaristi”, “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne”, di disegni di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. All’ordine del giorno sono iscritte anche le seguenti proposte di legge, richiamate in Aula ai sensi dell’articolo 101 del Regolamento: “Misure urgenti contro la povertà e il disagio sociale scaturente dall’emergenza epidemiologica”, “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della natalità. Istituzione del fattore famiglia”, “Disposizioni in materia di tutela della costa e gestione del demanio marittimo”, “Misure di contrasto ai pericoli derivanti dall’amianto”, “Misure di contrasto al fenomeno della delocalizzazione produttiva e di sostegno agli investimenti in Regione Campania”, “Misure per lo sviluppo del sistema produttivo, la crescita economica e occupazionale della Regione Campania e modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015)”, “Riconoscimento degli ecomusei della Campania”, “Misure di prevenzione allo spreco alimentare”, “Norme per la promozione e il sostegno dell’economia solidale e di comunità”, “Musica Campania – Norme per il sostegno, lo sviluppo e la valorizzazione del settore musicale. Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo”, “Istituzione del Comitato di coordinamento per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, “Disposizione in materia di assegni vitalizi e indennità dei consiglieri regionali. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 30 maggio 2019 e alla legge n. 13 del 5 giugno 1996”.













