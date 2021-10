Impianto in tilt a Marano, l’acqua sgorga a fiumi da stamani. Nessuno interviene, i commissari dove diavolo sono? Vadano via

315 Visite

L’impianto a San Rocco è in tilt (il consueto fenomeno del fuori pieno) da stamani alle 7. L’acqua sgorga a fiumi e nessuno interviene perché il Comune ha abolito reperibilità e straordinari. I commissari non si rendono conto del disastro e di quante migliaia, decine di migliaia di litri d’acqua, vadano in fumo ogni giorno. Questi commissari, di Marano, non hanno capito nulla: sono solo chiusi nella loro insopportabile arroganza. Stanno accadendo cose gravi sul territorio, che puntualmente denunciamo, così come in passato facevamo quando c’era Visconti o altri sindaci. Ma loro se ne infischiano. Non si può tollerare uno spreco simile. L’ufficio tecnico li ha informati della gravità di quanto accade? C’è qualcuno, al Comune, che non pensa solo ai cavoli suoi e alla burocrazia?













