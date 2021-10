Marano, trasporto locale, continua la raccolta firme: questa mattina presidi fuori le Chiese della città

80 Visite

Marano: questa mattina decine di cittadini della zona periferica hanno organizzato un volantinaggio in vista del nuovo presidio che si terrà mercoledì 13 alle 10:00 sotto il Comune per ribadire ai Commissari la necessità di ripristinare il servizio di navetta che consente il collegamento verso il centro della città.

Contestualmente è continuata la raccolta firme per la petizione partita giovedì e che ha già superato le trecento sottoscrizioni.

“Nonostante il maltempo – commenta una cittadina di Torre Caracciolo – non ci siamo tirati indietro e abbiamo deciso di coinvolgere quanti più cittadini per gridare a voce alta che vengano rispettati i nostri diritti“.

“La raccolta firme ha già ottenuto un ottimo risultato, ma noi andiamo avanti finché i Commissari non decideranno di ascoltarci” – affermano i promotori dell’iniziativa –

Mercoledì ci aspettiamo grande partecipazione perché quello del trasporto locale rappresenta un servizio essenziale che nessuno può toglierci“.

