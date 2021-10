Covid Mugnano, focolaio in due case per anziani: una trentina i contagiati. L’ordinanza del sindaco

636 Visite

Focolaio Covid in due alberghi per anziani. Colpiti dal virus, secondo le prime informazioni, una trentina di ospiti e alcuni operatori sanitari. Una parte degli anziani colpita alloggia nella stessa struttura in cui qualche settimana fa perse la vita una 85 enne. Le verifiche a largo raggio erano partite proprio alla luce di quel decesso. Il sindaco di Mugnano, dopo aver ricevuto la nota della competente Asl, ha disposto il divieto di accesso in entrambe per le strutture, “I Girasoli” e Villa Delle Rose”, fino al prossimo 15 ottobre, eccezion fatta per medici e personale socio-sanitario incaricato di fornire beni di prima necessità.













