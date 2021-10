Sicurezza a Ponticelli e vertice G20, riunione di coordinamento interforze in Prefettura

119 Visite

Nella mattinata odierna si è svolta, presso questo Palazzo di Governo, una riunione di coordinamento delle Forze di polizia.

Nel corso dell’incontro sono stati trattati i profili di sicurezza connessi allo svolgimento della riunione dei Ministri del Commercio, in programma l’11 e 12 ottobre prossimo a Sorrento, nell’ambito del G20 che vedrà riuniti i rappresentanti dei Paesi economicamente più sviluppati.

E’ stata, successivamente, esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel quartiere Ponticelli del Capoluogo, teatro di recenti gravi episodi criminosi.

Al riguardo si è preso atto del rilevante l’impegno delle Forze dell’ordine, oltre che sul piano investigativo, in funzione di prevenzione generale e di controllo del territorio, che si esplicita in un’intensa attività di vigilanza e in frequenti operazioni coordinate in modalità “Alto Impatto”.













