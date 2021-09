Francia, Macron pronto a fare un passo indietro sul Green Pass

92 Visite

Il presidente francese Emmanuel Macron sembra pronto a fare un passo indietro e “togliere il lasciapassare” nei territori “dove il virus quasi non circola più”, secondo quanto riferisce l’edizione francese di Huffington Post.

Lo stesso Macron aveva accolto con favore il pass sanitario, definito “uno strumento di gestione che ha permesso di evitare la chiusura ed è proporzionato”. Lo stesso Macron aveva accolto con favore il pass sanitario, definito “uno strumento di gestione che ha permesso di evitare la chiusura ed è proporzionato”.

A questo punto pare sia rimasta solo l’Italia a insistere sul lasciapassare, il cosiddetto ‘Green Pass’, negli intenti del governo serve non tanto per questioni di salute pubblica, ma bensì per introdurre surrettiziamente l’obbligo vaccinale.













