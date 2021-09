Vergogna senza fine a Marano: tanti arterie da giorni senza acqua. Ancora proteste

498 Visite

Ancora senza acqua. Nonostante gli annunci, le riparazioni, i tentativi di tecnici e operai, ancora tante zone senza acqua. I rappresentanti politici del territorio tacciono, i commissari non forniscono spiegazioni, è tutto assurdo. I disservizi in tutto il centro storico, nella zona collinare, in via Corree di Sopra. Nemmeno l’installazione di un allineatore a una delle pompe danneggiate ha migliorato la situazione. Si brancola nel buio, insomma. Alcuni cittadini di via Madre Teresa di Calcutta si stanno recando all’ufficio tecnico comunale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS