Casoria, va a prendere il nipote a scuola, si sente male e muore mentre è alla guida

Tragedia, nella giornata di ieri, in via Bari a Casoria. Un uomo ha perso la vita mentre era alla guida a causa di un malore improvviso e fulminante. Secondo quanto riferisce il sito nanotv.it, la persona deceduta era la guida di una Hyundai Jazz rossa, quando avrebbe accusato un malore ed ha concluso la sua marcia contro un palo.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. I sanitari hanno preso in mano la situazione ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. In auto con la vittima c’era anche il piccolo nipotino che per fortuna è rimasto illeso. Il bambino era stato prelevato dal nonno pochi minuti prima dell’incidente all’uscita dalla scuola.

Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della polizia locale di Casoria. A perdere la vita Vincenzo P. di 58 anni.













