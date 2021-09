Brunetta contro i fannulloni: “Lo smart working non funziona”

93 Visite

Lo aveva messo nel mirino sin dal suo insediamento alla guida della Pubblica amministrazione. E da settimane – green pass esteso o no – il ministro Renato Brunetta preme per superare definitivamente lo smart working e riportare al più presto i dipendenti pubblici in ufficio, riducendo progressivamente al 15% la quota di lavoro da casa che attualmente è al 37 per cento.

Ma ieri in Aula durante il question time, il ministro ha affondato ulteriormente il colpo sull’efficacia del lavoro da remoto: «È un lavoro a domicilio all’italiana. Su Wikipedia in inglese si dice che è un lavoro self service, all’italiana, da casa. Pensare di proiettare questo tipo di organizzazione nel futuro mi sembra un abbaglio. È nata nell’emergenza, è stata costruita dall’oggi al domani spostando l’organizzazione del lavoro pubblico dalla presenza al remoto, a casa, senza contratto, senza obiettivi, senza tecnologia». Non solo, in questo anno e mezzo, dice Brunetta, la modalità «non ha garantito i servizi pubblici essenziali. Quelli li hanno garantiti i lavoratori della sanità, medici e infermieri, i lavoratori della sicurezza, carabinieri e poliziotti. I lavoratori in smart working non hanno affatto garantito questi servizi». Secondo gli ultimi dati, a settembre 2020 nei ministeri era in smart working il 71,1% del personale. Come già anticipato in un’intervista al Giornale, per Brunetta è stata una sperimentazione necessaria nei primi mesi della pandemia, ma ora, nella fase di ripresa è «il lavoro in presenza l’anima della rinascita».

Se i pregi acquisiti resteranno, gli effetti dello smart working non sono stati all’altezza dei servizi ai cittadini: «Quello che gli analisti hanno evidenziato è che il lavoro da remoto ha funzionato durante il lockdown laddove era già regolato, strutturato, con una piattaforma digitale già esistente. Poi se è così fantastico il lavoro da remoto, perché cittadini e imprese sono tutti arrabbiati leggendo sugli uffici periferici degli enti pubblici e privati chiuso per smart working?». Ma sul rientro in ufficio c’è da superare il muro dei sindacati che puntano il dito contro decisioni «unilaterali» e chiedono che la materia venga lasciata alla contrattazione nell’ambito dei rinnovi contrattuali del settore pubblico.













