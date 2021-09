Mugnano-Melito, da domani la fine di un incubo: riapre l’Asse Mediano

392 Visite

“Ci è voluto un po’ di tempo perché l’incendio aveva braccato anche la parte strutturale e sono state necessarie verifiche strutturali ai piloni del ponte. L’ingegnere Eduardo Fusco ha seguito la questione ed è stato fatto un ottimo lavoro da parte della ditta incaricata delle verifiche. Dato che i danni non sono stati così gravi come si immaginava inizialmente, posso annunciare che tra stasera e domani mattina la strada sarà riaperta al traffico”. Lo ha annunciato a La Radiazza, la consigliera delegata di Città Metropolitana di Napoli, l’avvocato Elena Coccia.

L’avvocato si riferisce all’arteria stradale all’altezza della perimetrale di Melito. La strada dell’Asse Mediano a Melito è chiusa al traffico dallo scorso 4 agosto, quando un incendio mandò in fumo un’enorme quantità di rifiuti nelle vicinanze del campo Rom di Scampia. Da domani la strada dovrebbe essere riaperta. Ecco il commento del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli: “Mercoledì mattina potremo a questo punto verificare la fine di un incubo per tantissimi automobilisti. E’ stata una ulteriore “mazzata” data ai cittadini, un colpo che certamente non meritavamo. Ci auguriamo che non ci siano ulteriori rinvii”.













