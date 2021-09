Variante Delta, a Napoli muore un 32enne: è una delle vittime più giovani

214 Visite

A Napoli si registra una nuova vittima del Covid. Si tratta di un 32enne, originario di Pozzuoli. Il 32enne era stato colpito dalla variante Delta, la più diffusa e pericolosa in questa fase. Come riporta Napolitoday, l’uomo aveva contratto il virus in vacanza. Era stato ricoverato prima all’ospedale di Pozzuoli per essere poi trasferito al Cotugno. Le sue condizioni di salute, giorno dopo giorno, si sono aggravate. Il giovane è deceduto nella notte presso la sala di rianimazione dell’ospedale Cotugno di Napoli. Il 32enne non si era sottoposto alla somministrazione del vaccino. Al momento, rappresenta una delle vittime Covid più giovani.













