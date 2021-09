Omicidio Cerrato, la decisione del Riesame: uno dei quattro indagati lascia il carcere

57 Visite

A circa cinque mesi dal delitto di Maurizio Cerrato, avvenuto al termine di una lite per un posto auto, arriva la decisione del Tribunale del Riesame per uno dei quattro indagati. Decisione che ha fatto molto discutere, perché ha visto la scarcerazione di uno degli indagati. Il Riesame ha accolto la richiesta dell’avvocato Antonio Iorio, concedendo all’indagato gli arresti domiciliari. Le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, i carabinieri della compagnia oplontina portarono all’arresto del 67enne-padre di un altro indagato, anche lui agli arresti- accusato di concorso in omicidio. In carcere, invece, altre due persone: per tutti l’accusa è di concorso in omicidio ai danni di Maurizio Cerrato. L’uomo, ricordiamo, venne brutalmente aggredito- e ucciso a coltellate- dopo essere intervenuto per difendere la figlia durante una lite per un posto auto. A sferrare la coltellata, poi risultata fatale per Maurizio Cerrato è stato il figlio-reo confesso -dell’uomo ora ai domiciliari.













